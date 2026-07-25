Каким получился новый спин-офф «Теории Большого взрыва»

На HBO Max — самое ожидаемое и вместе с тем удивительное зрелище лета «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Ожидаемое — потому, что спин-оффы культового ситкома «Теория Большого взрыва», учитывая его бешеную международную популярность, просто обязаны выходить с определенной регулярностью. Удивляет же оно радикальной сменой декораций — перед нами научно-фантастическая постапокалиптика с путешествиями по вселенным, взрывами и оторванными конечностями. Что тут происходит, разбиралась «Лента.ру».

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Оригинальное название: Stuart Saves the Universe

Дата премьеры: 23 июля 2026

Страна: США

На каких площадках выходит: HBO Max

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Шоураннеры: Чак Лорри, Зак Пенн, Билл Прэди

В ролях: Кевин Сассмэн, Брайан Посен, Лорен Лапкус, Джон Росс Боуи, Кунал Найяр

Помните Стюарта (Кевин Сассмэн), субтильного и вечно оторопелого продавца комиксов из «Теории Большого взрыва»? Его дела идут, учитывая все вводные, просто отлично — мало того что с наступлением конца человеческой цивилизации его бизнес уцелел, так еще и продолжает его кормить. Правда, вместо денег редкие комиксы он теперь выменивает напрямую на банки консервов. Благо жажда культурного обогащения у выживших никуда не исчезла — разве что теперь гиковские споры, скажем, о роли Соколиного глаза в «Мстителях» разрешаются кровавой бойней. Трупы Стюарт отправляет прямиком в странную зияющую пустоту прямо у него под прилавком.

Но, конечно, долго так жить нельзя — придется закрывать лавочку и отправляться на спасение вселенных, о чем Стюарту заявит появившийся из ниоткуда двойник. Вместе с добродушным громилой-геологом Бертом (Брайан Посен) и бывшей возлюбленной Дениз (Лорен Лапкус) продавец комиксов отправляется на поиски машины для путешествия сквозь пространство и время, которую когда-то собрали ученые Шелдон Купер, Леонард Хофстедер и Говард Хоровиц. В здании бывшего научно-исследовательского института трио натыкается на неприятности в лице картавого Барри Крипке (Джон Росс Боуи), установившего в учреждении военную диктатуру и организовавшего гарем (в который тут же отправляется Дениз). Здесь же объявится заросший и обезумевший Раджеш Кутропали (Кунал Найяр).

Трудно себе представить, как идея «”Теория Большого взрыва” с элементами “Доктора Кто”» прошла путь от питча до реального сериала. На самом деле, в это не верил даже ее автор. Чак Лорри, один из создателей оригинальной «Теории», вспоминает, что его задумка допандемийных времен не понравилась вообще никому и была отправлена в долгий ящик. Прошли годы, пока — к полной неожиданности для ее автора — идеей не заинтересовался HBO, который приобрел права на показ 12 сезонов «Теории Большого взрыва» для своего стриминга Max. Но, на самом деле, такой исход был лишь делом времени.

Продюсеров, задерживающих на полках проекты хоть с каким-то коммерческим потенциалом, в Голливуде, как известно, варят заживо. А бешеная популярность оригинального сериала — тот, напомним, стал одним из самых успешных и просматриваемых ситкомов XXI столетия, просуществовав без малого 12 лет — просто обязывает с регулярностью клепать сиквелы и приквелы, которые в силу узнаваемости бренда непременно соберут необходимую аудиторию и рейтинги. Отличной иллюстрацией этой схемы служит даже не «Детство Шелдона», сериал о взрослении центрального персонажа «Теории» Шелдона Купера, а «Первый брак Джорджи и Мэнди» — по сути, приквел приквела, посвященный старшему брату героя. Он сумел не просто прожить целых два сезона, но и собрать миллионы зрителей только в США.

Если телеканал CBS, родная гавань «Теории Большого взрыва», идею с мультивселенными завернула, рассчитывая на что-то более конвенциональное, то в HBO все-таки решили рискнуть и довериться Лорри. Новый сериал, таким образом, подкупает уже борзостью затеи — превратить ситком о влюбленных в сай-фай гиках в, собственно, гиковский сай-фай, причем полный экшен-сцен. Пускай создатели и прибедняются, утверждая, что работали с мизерными бюджетами.

Боссы HBO, видимо, обидели Лорри и компанию (спин-офф этот делает вся оригинальная команда «Теории») так сильно, что заявление о недостаточном бюджете решили вставить аж во вступительные титры. Но все же в пилотном эпизоде, к примеру, есть монстр под названием Большая Моль и вполне бойкая сцена побега под взрывы и трек Sabotage группы Beastie Boys. А трейлер обещает переместить героев в напичканные еще более плотным экшеном миры. Нехваткой денег здесь, словом, и не пахнет. Разве что, быть может, изначально серия должна была визуально копировать «Одних из нас»?

Вместо этого пилот по атмосфере напоминает сверхпопулярный постапокалиптический фарс «Фоллаут» (драматургия которого тоже отступала на второй план, отдавая предпочтение гэгам и эффекту узнавания), но на выходе сериал, вероятнее, окажется ближе по духу к «Чудотворцам». В этой комедии неприкаянный дуэт Дэниела Рэдклиффа и Стива Бушеми успел сыграть и выживальщиков радиоактивной пустоши, и ангельских и божественных сущностей, и средневековую крестьянскую чернь.

Судя по трейлеру, героям «Стюарта» предстоит похожее путешествие по разным мирам и эпохам, оттого по первому эпизоду выносить какие-либо вердикты было бы просто несправедливо. Как и предшественники, сериал пестрит поп-культурными оммажами и неловкими шутками об отношениях. Ну а сюжет, как и полагается кринж-комедии, сквозит необязательностью. Поэтому от «Стюарта» сложно чего-либо ожидать — и тем будет приятнее, если ему удастся всех удивить.