Режиссер рассказал, чем российское кино может заинтересовать зрителей Индии

Российское кино может заинтересовать индийскую аудиторию, особенно работы в жанрах криминальных боевиков или романтических комедий, но нужны уникальные идеи и грамотный маркетинг. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС индийский режиссер и продюсер компании "Картина интертеймент" Сарфараз Алам Сафу.

По его словам, индийский кинорынок огромен, но специфичен и закрыт, хотя и все больше подвергается влиянию Запада.

"Я думаю, России стоит выходить на индийский рынок с криминальными боевиками и романтическими комедиями. Россия должна предлагать что-то отличное от Голливуда, а не копировать его", - сказал он.

Касаясь перспектив продвижения российского кино в Индии, собеседник агентства отметил, что "нужны маркетинг, уникальные идеи, поиск надежных партнеров, которые понимают специфику обеих стран и готовы инвестировать в этот рынок, а также грамотное планирование и открытие представительств".

Оценивая потенциал сотрудничества между российскими и индийскими стриминговыми платформами (OTT) Сафу признал, что пока это направление взаимодействия сталкивается со множеством сложностей.

"Индийские сервисы в основном финансируются США и отказываются покупать российский контент из-за санкций. Печально, что продюсерам замечательных проектов приходится сталкиваться с такими барьерами", - отметил он.