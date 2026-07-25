Мультсериал «Президент Кертис» по «Рику и Морти» продлили на второй сезон

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего сервис Adult Swim объявил, что мультсериал «Президент Кёртис» по вселенной «Рика и Морти» получит продолжение. Шоу продлили на второй сезон ещё до выхода первого.

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Главным героем проекта выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Главного героя вновь озвучил Кит Дэвид («Нечто»).

Первый сезон «Президента Кёртиса» стартует уже 27 июля — всего выйдет 10 эпизодов. Автором мультсериала выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти».