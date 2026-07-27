Как ИИ пишет сценарии, снимает кино и побеждает на фестивалях

Бизнесмен Илон Маск заявил, что его нейросеть Grok Imagine в 2026 году создаст фильм по «Одиссее» Гомера, который будет ближе к первоисточнику, чем нашумевшая картина Нолана. ИИ уже применяется в разных областях кинопроизводства, а фильмы, созданные нейросетями, участвуют как в отдельных кинофестивалях, так и в общих мероприятиях наравне с традиционными картинами. RT разобрался вместе с экспертами, какие преимущества и недостатки связаны с использованием ИИ в индустрии, где он применяется в кинематографе и что ждёт зрителей в ближайшем будущем.

© Кадр из сериала "Очевидное-невероятное":

Илон Маск всерьёз заинтересовался поэмой Гомера «Одиссея» после выхода нашумевшего фильма Кристофера Нолана. Предприниматель заявил, что готов в скором времени — до конца 2026 года — представить другую версию, которая будет в большей степени соответствовать литературному первоисточнику. Воплотить амбициозную задумку Маск намерен с помощью нейросети Grok Imagine, которую разработала его компания xAI.

Правда, революционной эту идею назвать нельзя. Как отметила в беседе с RT генеральный продюсер кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская, ИИ уже стал рабочим инструментом кинопроизводства — однако не стоит считать его заменой творческой команды.

«Наиболее активно его используют на этапе постпродакшена: для создания или доработки графики, дорисовки отдельных элементов, генерации фонов, общих планов, визуальных эффектов. Уже есть проекты, где отдельные кадры полностью созданы нейросетью, но это, как правило, не сцены с актёрами, а атмосферные или панорамные вставки», — рассказала эксперт.

Киношники с энтузиазмом начали осваивать новые возможности практически с момента их появления. В 2022-м вскоре после релиза ChatGPT нейросеть попросили написать сценарий, а также разработать гардероб актёров, порекомендовать положения камеры и схему освещения для короткометражного фильма «Безопасная зона». В проекте также задействовали DALL-E, чтобы нарисовать раскадровки.

В 2023 году режиссёр и монтажёр Риккардо Фузетти решил объединить в ленте Generation творчество ИИ, живые съёмки, фотографию и ротоскопирование (также известное как эклер — покадровая перерисовка видеоматериала). Постановщик признавался, что работа была непростой: на рендеринг одного кадра уходило до пяти минут, а освоение технологии шло путём проб и ошибок.

В 2024-м компания Waymark представила короткометражку «Мороз» о постапокалиптическом мире, где выжившие идут по Антарктиде на сигнал, который транслируется с горы. На основе написанного людьми сценария нейросеть DALL-E сгенерировала видео. Лента весьма наглядно показала возможности ИИ и одновременно подсветила точки роста.

«Значительная часть проектов, где заявлено использование нейросетей, на деле комбинируют их с классическими технологиями. Промптинг, отбор удачных генераций, склейка, доработка вручную — всё это требует не меньше, а иногда и больше времени, чем классическая графика, просто эти часы распределены иначе», — отметил в беседе с RT генеральный директор кластера «КИОН» Кирилл Тренин.

У генеративного контента есть ряд проблем, из-за которых требуется контроль со стороны человека. Так, нейросети склонны менять элементы повествования — от деталей до целых персонажей — от кадра к кадру, им сложно удерживать один и тот же образ на протяжении всего ролика. Чем он длиннее, тем больше отличий накапливается со временем.

ИИ сложно «представить» физический мир, поэтому могут возникать проблемы со светом, тенями, характером движений.

Значимое неудобство для пользователей — сложный путь коррекции ошибок. Если контент в целом получился хорошим, но в нескольких кадрах произошёл сбой, очень непросто объяснить нейропомощнику, что и как нужно исправить.

«Нейросети уже умеют создавать впечатляющий визуальный ряд, но они пока не способны конкурировать с игровым кино в главном: в живой человеческой эмоции. Кино создают режиссёр, актёры, оператор, вся команда. Это энергия живых людей, их опыт, интуиция, взаимодействие на площадке. Именно это делает фильм настоящим. ИИ может воспроизвести изображение, но пока не способен воспроизвести человеческое переживание», — отметила Галина Стрижевская.

Весной 2025 года продюсер Пуйа Шахбазян, известный по франшизе «Дивергент», заявил об открытии ИИ-студии по созданию кино- и телепроектов почти студийного качества. Проект получил название Staircase Studios AI, а рабочий процесс запатентовали под названием ForwardMotion. Обещают, что он позволит создавать кино с бюджетом не более $500 тыс. Однако профессионалы пока не уверены в успехе.

«Дело не в качестве картинки — с ней ИИ справляется всё увереннее. Дело в другом: зритель идёт в кино за историей, актёрской работой, режиссёрским решением, которые невозможно алгоритмизировать. На июньском ПМЭФ индустрия прямо говорила о том, что искусственный интеллект пока не способен заменить и продюсерское чутьё в кинопроизводстве», — поясняет Кирилл Тренин.

Новые возможности радуют не всех. Так, в 2023 году Гильдия сценаристов США устроила забастовку, которая продлилась с мая по сентябрь. Помимо увеличения оплаты труда, среди её главных требований было ограничение использования ИИ.

В результате студии постановили, что нейросети не могут писать и переписывать литературный материал, а сгенерированный контент не рассматривается как источник для сценариев. Работодатель не может обязать сценариста использовать ИИ, а если работник сам прибегнет к его помощи, каждый случай нужно согласовывать и указывать, что именно сделали нейросети.

«Что касается сценариев, здесь я отношусь к возможностям ИИ гораздо осторожнее. Хороший сценарий рождается из человеческого опыта, наблюдений, понимания психологии и драматургии. Нейросеть может помочь собрать материал, предложить идеи или создать черновую структуру, но полноценный сценарий всё равно требует работы сильного сценариста. Это очень заметно», — подчеркнула Галина Стрижевская.

Аудитория тоже воспринимает истории от ИИ с опаской. Летом 2024-го лондонский кинотеатр получил более 200 жалоб зрителей в связи с премьерой фильма швейцарца Питера Луизи «Последний сценарист». По сюжету выдающийся сценарист понимает, что ИИ превзошёл его даже в эмпатии и понимании человеческих эмоций. Историю придумала нейросеть ChatGPT-4. Из-за жалоб кинематографистам пришлось обойтись частным показом для съёмочной группы.

Проникновению ИИ пока сопротивляются и в жюри больших премий. Американская киноакадемия обещает не выдавать «Оскар» за сценарии, написанные ИИ. Также претендентам на статуэтку нельзя «оживлять» умерших актёров с помощью нейросетей — и в целом награду за актёрское мастерство тоже будут присуждать только живым людям, чьи имена указаны в титрах.

На премии британской киноакадемии BAFTA будут контролировать, как именно нейросети использовались в производстве конкретного фильма. Организаторы подчеркнули, что оценивают человеческие достижения.

«Режиссёрское кино строится не только на технологии. Оно строится на личности автора, его жизненном опыте, эмоциональной памяти, способности чувствовать людей и рассказывать истории через собственный взгляд на мир. Именно это делает фильмы Нолана, как и других выдающихся режиссёров, уникальными. ИИ может анализировать огромное количество данных и воспроизводить существующие приёмы, но он не проживает жизнь, не испытывает эмоции и не накапливает тот человеческий опыт, из которого рождается настоящее авторское кино», — считает Галина Стрижевская.

Но когда одни двери для ИИ закрываются — открываются другие. ИИ-фильмам уже посвящены отдельные кинофестивали. Так, с 2022 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе проводится Runway AI Film Festival. Runway — это тоже нейросеть, и используемые ИИ-инструменты должны быть аналогичны её моделям.

В России также есть фестивали ИИ-фильмов, среди них — Neuro Masters. Участники соревнуются в пяти номинациях: лучший фильм, лучший рекламный фильм, лучший музыкальный фильм, лучший социальный фильм и лучший юмористический фильм.

Галина Стрижевская отметила, что сгенерированный контент более или менее органично смотрится на экране в зависимости от жанра.

«ИИ отлично работает в жанрах, где зритель готов принять некоторую условность: фантастике, экшене, комиксах, концептуальных визуальных проектах. Но сегодня искусственное происхождение такого контента всё ещё считывается. Даже в рекламе мы зачастую безошибочно понимаем, где работала нейросеть, а где снимала настоящая съёмочная группа. Поэтому говорить о полноценной конкуренции игровому кино пока рано. Технология развивается очень быстро, но где находится предел её возможностей, сегодня не скажет никто», — считает эксперт.

Жюри Neuro Masters оценивает работы по трём критериям: качество исполнения, оригинальность идеи и инновационное использование технологий ИИ. В фестивале участвуют представители разных стран: Франции, США, Кореи, Израиля, Португалии, Индии, Белоруссии, Сингапура, Италии и многих других.

Ещё один российский смотр — AI Film Horizons. Программа разделена на четыре категории: полностью созданные ИИ фильмы, человеко-машинное сотрудничество, ИИ-анимация и VR/AR-работы, документальные фильмы об ИИ. Призы вручаются за вклад в развитие ИИ-кино, оригинальный ИИ-сценарий, визуальную работу и внедрение ИИ в кинопроизводство.

С 2024 года в Каннах проходит AI Film Awards. На втором фестивале приз за лучший полнометражный фильм, созданный ИИ, достался российским продюсерам Михаилу Слипенчуку и Кириллу Калашникову, которые создали фильм «Чингис-Хан». Картину делали на протяжении года с помощью 15 моделей ИИ.

Традиционные фестивали также не обходят стороной в разной степени сгенерированный контент. В свои программы такие ленты включают, например, «Трайбека» (Tribeca Film Festival), Каннский фестиваль и кинорынок, а также смотр рекламы «Каннские львы».

В России на фестивале короткометражного и дебютного полнометражного кино «Короче» 2025 года приз за лучшую режиссуру получила Юлдус Бахтиозина, которая представила фильм «Идеально отвергнутые». Всё видимое и слышимое сгенерировано ИИ. Чтобы заставить нейросеть работать корректно, постановщица использовала базовые модели, задав им жёсткие рамки. За счёт маленького датасета из пары десятков фото получилось передать индивидуальный стиль и идею Бахтиозиной.