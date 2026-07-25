Какие киноновинки уже доступны в Сети

Ирландская мафия сталкивается с итальянской, мошенница вспоминает заветы отца, чтобы не попасть за решетку, подростки крадут криптовалюту, не выходя из дома, а писатель из Нью-Йорка охотится за рукописью "Божественной комедии" Данте. Разбавляем летние прогулки киноновинками, доступными в сети.

© кадр из сериала «Лаки»

Вестис (18+)

Режиссёр: Алан Тейлор

Рейтинг на "Кинопоиске": 7.6

Время: 8 серий по 48 минут

О чём сериал. В 1980-е в Нью-Йорке начинается строительство конференц-центра имени Джейкоба Джейвитса. Район, где идёт стройка, жестокая преступная группировка "Вестис", состоящая из ирландцев, считает своим. Она хочет взять под контроль и строительство нового здания. Босс мафии Имон Суини (Дж. К. Симмонс) даже разрабатывает план, сулящий большую финансовую выгоду. Однако столкновение младшего и старшего поколений, а также столкновение с превосходящей по численности итальянской мафией подрывает устои "Вестиса".

Что интересного. В основу сюжета легла подлинная история нью-йоркской банды "Вестис", которая пришла на смену "Банде Арсенала" в 1960-е годы. Авторы постарались оставить нетронутым исторический контекст, однако создали собирательные образы персонажей, чтобы ярче подсветить конфликт поколений, разгоревшийся в группировке. Снимать сериал начали в июле 2025 года, а основные натурные и павильонные съёмки проходили в Торонто и Гамильтоне (Канада), несмотря на то что действие сюжета разворачивается на улицах нью-йоркского района Адская кухня 1980-х годов.

Кому не понравится. Этот сериал противопоказан тем, кто любит героев с хорошо настроенным моральным компасом: в "Вестис" этот компас, судя по всему, давно зарыли в землю вместе с фундаментом конференц-центра. А ещё, если вы плохо запоминаете имена даже собственных коллег, этот сериал заставит память попотеть. Ты только запомнил, кто тут босс, а кто молокосос, как тебе уже представили другую мафиозную группировку с итальянским акцентом. И вот ты уже не сериал смотришь, а решаешь контрольную по криминальной демографии Нью-Йорка.

Лаки (18+)

Режиссёр: Джонатан ван Тюллекен, Джет Уилкинсон, Грег Яйтанс

Рейтинг на "Кинопоиске": 6.6

Время: 7 серий по 47 минут

О чём сериал. Люсинда Армстронг по кличке Лаки (Аня Тейлор-Джой) вместе с мужем Кэри Мастерсоном (Дрю Старки) отмечает крупный улов в размере 10 миллионов долларов. Всё, что осталось, - перевести деньги через границу. Однако утром Лаки просыпается и понимает, что осталась в номере отеля без мужа и без денег, а за дверью её уже поджидают агенты ФБР и полиция. Героиня пускается в бега, а чтобы найти обманувшего её мужа, выжить и начать новую жизнь, Лаки приходится вспомнить, чему её научил отец (Тимоти Олифант). Тем временем на девушку объявляет охоту преступный синдикат.

Что интересного. Криминальный сериал, где Аня Тейлор-Джой снова крутая, основан на одноимённом бестселлере канадской писательницы Мариссы Стэпли. Фильмом занималась продюсерская компания Риз Уизерспун, которая лично пригласила Аню на главную роль и впервые доверила ей статус исполнительного продюсера. Автором проекта (он же ведущий сценарист и продюсер) выступил Джонатан Троппер, на счету которого уже есть криминальные хиты "Банши" (18+) и "Воин" (18+). А в режиссёрском кресле - Джонатан ван Тюллекен, который работал над исторической драмой "Сёгун" (18+). Кстати, отличительной чертой сериала становится то, что его события разворачиваются уже после завершения ограбления и героям приходится сталкиваться с последствиями.

Кому не понравится. Если вы не любите бегать, но любите деньги, тогда главная героиня поставит вас в трудное положение: все свои проблемы она решает рискованной для жизни кардиотренировкой. Также фильм вряд ли откликнется "хорошим папиным девочкам", ведь главной героине отец оставил в наследство навыки выживания и криминальный ликбез, а не дачу.

Лайфхак (18+)

Режиссёр: Ронан Корригэн

Время: 1 час 47 минут

О чём фильм. Четверо подростков-аутсайдеров (Джорджи Фармер, Ясмин Финни, Роман Хайек-Грин, Джеймс Шольц), которые круглосуточно зависают в интернете и в чужих аккаунтах чувствуют себя как рыбы в воде, решают провернуть ограбление, не выходя из своих комнат. Используя современные технологические лайфхаки, взлом, понимание работы криптовалюты и подставные аккаунты, они разрабатывают план похищения 25 миллионов долларов с биткоин-кошелька одного технологического миллиардера (Чарли Крид-Майлз). На пути к цели подросткам придётся преодолеть немало технологических сбоев. Но на кону не только деньги, но и будущее их родителей. И любое действие, особенно противозаконное, имеет своё противодействие.

Что интересного. Фильм снят в изобретённом и запатентованном Тимуром Бекмамбетовым формате "жизнь на экране", то есть всё действие фильма происходит на экране компьютера: мы видим лица героев как при видеозвонке, наблюдаем за их передвижением в сети от первого лица. Кстати, Бекмамбетов выступает в качестве продюсера фильма, а для ирландского режиссёра Ронана Корригэна это дебют в полнометражном кино.

Кому не понравится. Налить себе чай под фильм или прерываться на готовку еды - этот формат не подходит для просмотра данного триллера. Здесь необходимо быть максимально включённым в происходящее, потому что вкладки на компьютерах героев открываются и закрываются быстрее, чем вы моргаете. Если вы не владеете техническим языком и медленно соображаете после рабочей недели, тогда лучше посмотреть что-то менее ритмичное.

Кодекс Данте (18+)

Режиссёр: Джулиан Шнабель

Рейтинг на "Кинопоиске": 5.2

Время: 2 часа 33 минуты

О чём фильм. Гангстер Джо (Джон Малкович) поручает Нику Тошесу (Оскар Айзек) - писателю из Нью-Йорка и знатоку текстов Данте Алигьери - отправиться в Италию и выкрасть оригинал рукописи "Божественной комедии". Его компаньоном и телохранителем в этом деле становится киллер с социопатическими замашками и абсолютной эмоциональной глухотой Луи (Джерард Батлер). Приключение Ника осложняется тем, что не только его "работодатель" хочет заполучить рукопись: ньюйоркец сталкивается с целой плеядой головорезов на любой вкус и цвет. А ещё Ник влюбляется в таинственную Джульетту (Галь Гадот), по следам которой идут опасные люди. Параллельно событиям нашего времени в Италии XIV века поэт Данте (тоже Оскар Айзек) ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения, после которого его назовут "архитектором ада" и продолжает тосковать по Беатриче.

Что интересного. Представляете, разработка фильма началась ещё в 2008 году, а главная роль должна была достаться Джонни Деппу. Настроение авторам фильма подпортило то, что черновая версия ленты с Оскаром Айзеком просочилась на многочисленные пиратские сайты за несколько недель до премьеры на Венецианском кинофестивале. Дело в том, что компания, которая занималась цветокоррекцией фильма и цифровым постпродакшеном, загрузила несколько версий картины на специальный стриминговый сервис для тех, кто создаёт профессиональный контент. Ни одна из версий не была защищена паролем, и они оказались доступными для общего просмотра. Кстати, в фильме снимаются сразу два обладателя премии "Оскар": Аль Пачино и Мартин Скорсезе, а также номинант на премию "Оскар" Джон Малкович.

В основу фильма лёг роман американского писателя Ника Тошеса, выпущенный в 2002 году.

Кому не понравится. Надеемся, что вы не работаете в каком-нибудь музейном хранилище в Италии, ведь после просмотра этого фильма вы будете подозрительно глядеть на каждого, кто приближается к древним рукописям. Если вы романтик и почитатель трудов Данте, вам будет сложно пережить, что на его рукописи и любви паразитирует американский кинематограф, обожающий препарировать криминальное общество.