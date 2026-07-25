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«Игры слишком хорошие, чтобы точно их адаптировать»: Зак Креггер — о фильме Reisdent Evil

Чемпионат.com

Издание IGN взяло интервью у режиссёра хоррора «Орудия» Зака Креггера. Он рассказал о своей предстоящей адаптации видеоигровой серии Resident Evil.

Зак Креггер высказался о фильме Reisdent Evil
© Чемпионат

По словам постановщика, оригинальные игры получились слишком великолепными, чтобы дословно их экранизировать. Как фанат Resident Evil он хотел передать ощущение серии, когда главный герой перемещается с точки А до точки Б, преодолевая тяжёлые испытания.

«Я не пытался сделать дословную адаптацию видеоигры. У меня всё равно не получится сделать это лучше, чем в самих играх. Игры выполнены потрясающе. Для меня это похоже на ситуацию, когда у вас есть любимая книга, и вдруг вы узнаёте, что кто-то собирается снять по ней фильм, а потом слышите объявленный актёрский состав и думаете: «О нет». Я не пытаюсь заниматься подобным».

Креггер также добавил, что действие предстоящего фильма разворачивается в наше время, а не в 1998 году. Кроме того, в городе Раккун-Сити идёт снег, чего не было в оригинальных играх. Режиссёр отметил, что эти отличия от оригинальных проектов были необходимы для атмосферы его картины.

Фильм Resident Evil выйдет в мировом прокате 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном персонаже, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).