Назван самый популярный фильм на Netflix за четыре года

Издание Deadline составило рейтинг самых популярных фильмов на стриминговом сервисе Netflix. Журналисты представили статистику просмотров за последние четыре года.

Первое место занял мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов». Анимационная лента набрала 648,7 млн просмотров. На второй позиции с большим отрывом расположился мультфильм «Братья Супер Марио в кино» (271,7 млн). Третью строчку занял «Босс-молокосос» (265,5 млн).

Топ-10 самых популярных фильмов на Netflix за четыре года