«Техасская резня бензопилой» станет мультфильмом

Поклонников хоррор-франшизы "Техасская резня бензопилой" (The Texas Chainsaw Massacre, 18+) ждет необычный сюрприз - оригинальный фильм Тоуба Хупера 1974 года будет представлен в виде мультфильма, выполненного в технике ротоскопирования.

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Как сообщает издание Variety, создатели новой версии незабываемого ужастика покадрово перерисуют движения актеров из фильма и сохранят напряженную атмосферу. Отмечается, что искусственный интеллект использован не будет.

Постановщиком картины станет Пол Бек, работавший над знаменитыми рисованными фильмами Ричарда Линклейтера "Пробуждение жизни" (2001) и "Помутнение" (2006). Премьера ожидается в 2027 году.

Ранее студия A24 объявила, что режиссер "Обсессии" Карри Баркер работает над перезапуском "Техасской резни бензопилой", также в рамках франшизы ожидается сериал.

Фото: Российская Газета

В самом первом фильме серии рассказывалась история девушки Салли и ее брата Франклина, которые вместе с друзьями отправляются на кладбище в Техасе, где похоронен их дед, узнав о случаях вандализма. Неподалеку от места назначения они находят ферму, украшенную ужасными предметами, сделанными из кожи и костей, и, по классике, попадают в кровавый переплет.

Идея картины пришла к постановщику из новостей о многочисленных актах насилия в Сан-Антонио, персонаж Кожаное лицо был вдохновлен серийным убийцей Эдом Гейном. Большая часть занятых в ленте актеров не имели опыта работы в кино. При бюджете в 140 тысяч долларов в прокате картина собрала почти 31 миллион.

Вскоре после выхода "Резня" была запрещена в нескольких странах, многие кинотеатры прекратили ее показ из-за многочисленных жалоб, связанных с непомерной жестокостью на экране.

С годами отношение к ленте сгладилось, она стала получать все больше положительных отзывов от критиков и в конце концов была признана не только культовой классикой, но и одним из самых влиятельных фильмов XX века.

12 лет спустя Хупер снял продолжение, иронично обыграв на постере знаменитый молодежный фильм Джона Хьюза "Клуб "Завтрак" (1985). К работе над гримом и эффектами подключили легендарного Тома Савини, сценарий отличался обилием черного юмора, во многом это было связано с участием Денниса Хоппера.

Фото: Российская Газета

Третий фильм (1990) провалился в прокате, критики дали ему исключительно негативные оценки. До выхода четвертой части (1995), главные роли в которой исполнили Рене Зеллвегер и Мэттью Макконахи, это была самая неудачная картина серии.

В 2003 году продюсер Майкл Бэй и режиссер Маркус Ниспель, до того снимавший клипы для Шер, Элтона Джона, Милен Фармер, Spice Girls и Faith No More, возродили франшизу, сняв впечатляющий ремейк с Эрикой Лирсен, Джессикой Бил и Р. Ли Эрми. За ним последовал приквел 2006 года, поставленный Джонатаном Либесманом ("Темнота наступает").

Седьмая часть - "Техасская резня бензопилой 3D" (2013), снятая Джоном Льюсенхопом, стала прямым продолжением оригинального фильма. Над восьмой картиной ("Кожаное лицо", 2017), роли в которой исполнили Стивен Дорфф и Лили Тейлор, работали французы Жюльен Мори и Александр Бустильо, известные по фильму "Месть нерожденному".

Девятый фильм (2022) стал прямым продолжением оригинала, критики его не оценили.