Фильм студии А24 о шеф-поваре Энтони Бурдене выйдет в российский прокат

3 сентября в отечественных кинотеатрах стартуют показы нового фильма от студии А24 "Тони" с Домиником Сесса ("Оставленные", "Иллюзия обмана 3") и Антонио Бандерасом ("Боль и слава", "Интервью с вампиром") в главных ролях. В мировой прокат картина выйдет 7 августа.

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Биографическая драма расскажет о переломном периоде в жизни будущего шеф-повара и писателя Энтони Бурдена (Сесса). Лето 1975 года: ему всего 19, он переживает финансовый и личностный кризис. Молодой человек пытается найти свой путь в профессии, делает первые шаги в освоении ремесла - и все это под чутким руководством наставника (Бандерас). Фильм покажет и обучение кулинарному искусству, и знакомство с учителем, и непростые любовные поиски.

В картине также заняты Рич Соммер ("Гигантский механический человек"), Лео Вудалл ("Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки", "Настройщик"), Эмилия Джонс ("CODA: Ребенок глухих родителей", "Лок и ключ"), Дагмара Доминчик ("Куда приводят сны", "Рок-звезда") и другие.

Режиссером выступил Мэтт Джонсон, известный по комедийному сериалу "Шоу "Группы Нирванна" и фильму "Кто убил BlackBerry", который участвовал в конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Бурден - шеф-повар, который стал культовой фигурой за пределами кухни. Все началось с мемуаров "О еде: строго конфиденциально" - откровенного рассказа о ресторанном закулисье, который разошелся миллионными тиражами. Затем последовали документальные сериалы о путешествиях и еде, где он показывал подлинную жизнь в уличных забегаловках и на рынках по всему миру. Бурден был убежден, что именно через еду можно понять чужую культуру, а иногда и самого себя.