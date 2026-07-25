Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros

Студия Paramount пошла на компромисс в судебном противостоянии с коалицией из 12 штатов, которая стремится не допустить слияния компании с Warner Bros. Discovery.

Согласно достигнутым договорённостям, сделка на сумму 111 миллиардов долларов не будет закрыта раньше июня 2027 года либо в течение пяти дней после оглашения судебного решения — в зависимости от того, какой из сроков наступит первым.

В комментарии для прессы представитель Paramount охарактеризовал соглашение как наиболее эффективный путь к судебному разбирательству с опорой на фактические доказательства. По его словам, такой подход позволит быстрее и чётче продемонстрировать, что объединение компаний выгодно для конкуренции, аудитории и авторов контента. Эту позицию, как отметил спикер, уже поддержали десятки антимонопольных ведомств в разных странах. Кроме того, он выразил сомнение в корректности трактовки рыночных сегментов, которую предлагают истцы, заявив, что она не отражает текущую ситуацию и вряд ли выдержит судебную проверку.

Отсрочка сделки обходится Paramount дорого: по условиям соглашения, если объединение не состоится до 30 сентября, акционеры Warner Bros. получат порядка 650 миллионов долларов за каждый квартал задержки.

Компромисс был достигнут спустя сутки после того, как федеральный судья Арасели Мартинес‑Ольгин продлила действие временного запрета на завершение сделки — минимум до 18 августа. Спор вокруг предварительного судебного запрета продолжается: ранее Paramount добивалась трёхдневных слушаний в августе, однако представители штатов выступили против.

В пятницу стороны пришли к согласию отменить слушания, запланированные на 3 августа, и до 31 июля подать совместное заявление с изложением своих позиций относительно графика судебного процесса. Сейчас дело постепенно движется к полноценному разбирательству, от итогов которого будет зависеть судьба самого масштабного слияния в истории голливудской индустрии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».