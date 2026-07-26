Появился новый трейлер абсурдистского хоррора «Приятель»

В начале 2000-х "Телепузики" одним своим видом доказали нам, что детские шоу могут быть по-настоящему пугающими. Легенда телеканала Adult Swim Каспер Келли ("Слишком много поваров", "Твое милое личико отправится в ад", "Святочное полено") развил эту тему, сняв полнометражный "плюшевый" хоррор "Приятель" (Buddy, 18+).

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По сюжету несуразный оранжевый единорог по кличке Бадди (Киган-Майкл Ки) ведет регулярную детскую телепередачу. Компанию ему составляют дети, не имеющие воспоминаний об иной жизни.

Однажды ребенок отказывается поиграть с ним, после чего в единороге пробуждаются самые ужасные стороны его личности. Ребята начинают бесследно пропадать, на их месте стремительно появляются новые. Постепенно выжившие начинают что-то понимать и пытаются выбраться из шоу.

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Главную женскую роль исполнила Кристин Милиоти ("Как я встретил вашу маму", "Пингвин") Тофер Грейс ("Трафик", "День Святого Валентина") сыграл ее мужа. Майкл Шеннон ("Под покровом ночи", "Трагедия в Уэйко") озвучил антропоморфный поезд по прозвищу Чарли и куклу-чревовещателя, Пэттон Освальт ("Хэппи", "Сфера") - рюкзак Страппи.

Премьера картины состоялась в секции Midnight на кинофестивале "Сандэнс" в конце января. Широкий зарубежный прокат запланирован на 28 августа.