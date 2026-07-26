Четвертый сезон «Укрытия» обзавелся датой выхода

Компания Apple раскрыла дату релиза четвёртого сезона сериала «Укрытие». Фантастическое шоу продолжится уже летом 2027 года — вместе с ним сюжет проекта подойдёт к концу.

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Таким образом, в Apple назвали дату премьеры четвёртого сезона «Укрытия» ещё до завершения третьего сезона. В нём пока вышло четыре эпизода, однако авторы проекта завершили съёмки финала ещё весной. Он завершит историю, основанную на книгах писателя Хью Хауи.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Главные роли в сериале исполняют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Харриет Уолтер («Вавилон») и Коммон («Джон Уик 2»).