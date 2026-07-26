Назван топ-100 лучших режиссеров Голливуда

Опубликован рейтинг 100 наиболее авторитетных режиссеров Голливуда. Первую строчку в нем занял Кристофер Нолан. Перечень представило издание Vulture. При формировании топа специалисты опирались на комплекс из шести показателей: речь идет о коммерческой результативности, устойчивости карьеры, степени творческой независимости, профессиональной репутации, уровне престижа и потенциале будущего влияния.

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По словам составителей рейтинга, Кристофер Нолан в настоящее время выступает примером редкого сочетания ключевых параметров, формирующих весомость фигуры в современном кинематографе. По их мнению, режиссер одновременно обладает высоким профессиональным авторитетом, широкой зрительской популярностью, демонстрирует интеллектуальную глубину своих работ и пользуется признанием на международном уровне. При этом он продолжает реализовывать амбициозные и крупнобюджетные проекты, укрепляя свои позиции.

В числе десяти самых влиятельных постановщиков оказались Райан Куглер, Дени Вильнев, Грета Гервиг, Квентин Тарантино, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, а также Джордан Пил и Пол Томас Андерсон. Критерии отбора включали не только кассовые сборы и частоту премьер, но и степень самостоятельности режиссеров в реализации замыслов, их статус в профессиональной среде, репутацию среди коллег и перспективы сохранения влияния в индустрии.

Нижние строчки первой сотни заняли Зак Снайдер, Майкл Бэй, Гай Ричи, Тодд Филлипс, Мэгги Джилленхол и Дэвид Оуэн Расселл.

Добавим, что Грета Гервиг оказалась единственной представительницей женского пола в топ‑10. В издании Vulture подчеркнули, что этот факт наглядно демонстрирует сложившуюся в Голливуде ситуацию, при которой женщинам по‑прежнему значительно сложнее добиться уровня влияния, сопоставимого с достижениями ведущих режиссеров‑мужчин.

Ранее стало известно, что Питер Джексон объявил о возвращении в режиссуру. Он снимет первый после 12-летнего перерыва полнометражный фильм. Речь идет о продолжении картины 2011 года «Приключения Тинтина.