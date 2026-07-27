Переводчица «Одиссеи» разгромила фильм Нолана

Режиссёр «Одиссеи» Кристофер Нолан рассказывал, что источником вдохновения для него стал перевод поэмы Гомера, сделанный Эмили Уилсон в 2017 году. В свою очередь, переводчица оказалась разочарована экранизацией.

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