Сериал «Кэрри» по Стивену Кингу получил первый тизер и дату выхода

Компания Amazon представила тизер сериала «Кэрри». Экранизация знаменитого произведения Стивена Кинга выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 7 октября.

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Проект расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.

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Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Главные роли сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Съёмки проекта завершились в октябре 2025 года.