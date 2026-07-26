Опубликован эпичный постер фильма «Мстители: Судный день»

Студия Marvel представила эпичный постер фильма «Мстители: Судный день». На нём изображён Доктор Дум — главный злодей картины, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

© Чемпионат.com

По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

© Постер

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.