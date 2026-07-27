Виктор Бут мог бы помочь Николасу Кейджу с ролью в «Оружейном бароне»

Российский предприниматель Виктор Бут рассказал, что в случае обращения американского актера Николаса Кейджа был бы готов поделиться реальными историями и деталями, которые могли бы пригодиться при подготовке к роли в фильме «Оружейный барон».

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По словам предпринимателя, создатели картины никогда не обращались к нему за консультациями. При этом он отметил, что мог бы рассказать ряд достоверных и интересных эпизодов, благодаря которым фильм, по его мнению, получился бы более убедительным.

Виктор Бут также заявил, что, по его оценке, первая часть «Оружейного барона» не смогла окупить затраты на производство. Он связал это с тем, что считает картину пропагандистским проектом.

Кроме того, предприниматель сообщил в эфире радио «Комсомольская правда», что во время заключения в США многие воспринимали его как реального прототипа героя голливудского фильма.

Бут напомнил, что в 2012 году был осужден американским судом, однако неоднократно заявлял, что уголовное преследование и предъявленные ему обвинения были сфабрикованы.

До этого Виктор Бут, отбывший в США многолетнее заключение по обвинению в торговле оружием, прокомментировал начало уголовного преследования венесуэльского лидера Николаса Мадуро.