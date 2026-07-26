Появился трейлер боевика Matchbox The Movie с Джоном Синой

Компания Apple представила трейлер фильма Matchbox The Movie. Комедийный боевик выйдет 9 октября на стриминговом сервисе Apple TV.

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Предстоящая картина основана на знаменитом бренде игрушечных машинок Matchbox. Лента рассказывает об агенте ЦРУ Шоне, который случайно втягивает своих старых друзей в опасное приключение, связанное с международным заговором и атомной боеголовкой.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Джессика Бил («Иллюзионист»), Сэм Ричардсон («Шпион») и другие актёры. Режиссёром выступил Сэм Харгрейв — постановщик серии боевиков «Тайлер Рейк».