Вышел тизер сериала «Нейромант» по роману Уильяма Гибсона

Компания Apple раскрыла дату премьеры сериала «Нейромант». Фантастическое шоу стартует на стриминговом сервисе Apple TV 22 января. Авторы также представили тизер проекта.

Сериал выступит экранизацией одноимённого романа Уильяма Гибсона. Действие сериала развернётся в будущем. Сюжет расскажет о хакере Кейса и наёмнице Молли, которым предстоит объединиться, чтобы взломать сверхсильный искусственный интеллект.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главные роли исполнили Каллум Тёрнер («Вечность»), Бриана Миддлтон («История звука»), Марк Стронг («Шерлок Холмс») и другие актёры. Шоураннером проекта выступает сценарист сериала «Джек Райан» Грэм Роланд. «Нейромант» — одно из главных произведений, которое популяризировало жанр киберпанка. Роман Гибсона удостоился премий «Небьюла» и «Хьюго».