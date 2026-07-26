Хейли Этвелл вновь сыграла Пегги Картер в ленте «Мстители: Судный день»

Издание Variety взяло интервью у звезды фильмов Marvel Хейли Этвелл. Она рассказала, что вновь сыграла Пегги Картер в ленте «Мстители: Судный день».

© Чемпионат.com

По словам актрисы, она рада снова воплотить на экране возлюбленную Стива Роджерса. Этвелл отметила, что связь, которая образовалась между персонажами, нельзя заменить.

«Человеческую связь между Стивом и Пегги нельзя заменить. Если в основе этого персонажи, в которых мы полностью вложились и о которых заботимся, обязаны вновь отправиться в это путешествие».

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года. Сюжет ленты расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Антагониста воплотит на экране Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.