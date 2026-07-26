«История игрушек 5» стала самым кассовым фильмом года

По итогам шестого уикенда, сборы мультфильма «История игрушек 5» достигли $448 млн в США. Анимационная картина продолжает вызывать интерес у зрителей, оставаясь среди лидеров местных чартов.

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В мировом прокате лента собрала $1,022 млрд. Таким образом, «История игрушек 5» стала самым кассовым фильмом 2026 года, обогнав «Супер Марио: Галактическое кино» и «Майкла». Картине осталось совсем немного, чтобы стать лидером серии по сборам в мировом прокате — сейчас первое место занимает четвёртая часть ($1,07 млрд).

«История игрушек 5» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.