«Одиссея» Кристофера Нолана собрала $ 640 млн всего за полторы недели

По итогам второго уикенда сборы фильма «Одиссея» достигли $286,4 млн в США. Эпическая картина Кристофера Нолана остаётся лидером местных чартов, обгоняя ремейк «Моаны» и анимационную ленту «История игрушек 5».

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В мировом прокате «Одиссея» собрала $639,6 млн. Фильм демонстрирует высокую выдержку, ведь продажи билетов упали только на 30% ко второму уикенду. Сейчас картина вошла в топ-7 самых кассовых лент 2026 года — аналитики уверены, что по итогу проката она соберёт более $1,3 млрд, показав лучшие сборы среди фильмов Кристофера Нолана.

Топ-10 самых кассовых фильмов 2026 года

«История игрушек 5» ($1,022 млрд). «Майкл» ($1,012 млрд). «Супер Марио: Галактическое кино» ($1,011 млрд). «Дьявол носит Prada 2» ($690 млн). «Проект «Конец света» ($684 млн). «Пегас 3» ($656 млн). «Одиссея» ($639,6 млн). «Обсессия» ($448 млн). «Прыгуны» ($389 млн). «Закулисье реальности» ($387 млн).

«Одиссея» рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.