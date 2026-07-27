«Одиссея» Кристофера Нолана возглавила кинопрокат в СНГ на выходных

Фильм "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 167 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 23 по 26 июля.

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Общие сборы картины, вышедшей в прокат на минувшей неделе, составили 167 млн рублей. В основу картины лег сюжет одноименной поэмы Гомера. Согласно нему, Одиссей, царь Итаки, после Троянской войны возвращается домой к своей жене. На своем пути герой сталкивается с испытаниями, встречая великанов-людоедов, циклопов и сирен. Роль Одиссея сыграл Мэтт Дэймон, роль Пенелопы, жены Одиссея, исполнила Энн Хэтэуэй. Также в ролях Эллиот Пейдж, Том Холланд, Роберт Паттисон, Шарлиз Терон, Зендея и Трэвис Скотт.

Второе место занял фильм "На деревню дедушке 2", собравший 76,1 млн рублей за выходные. Общие сборы картины составили 229 млн рублей. По сюжету мальчик Владик приезжает на каникулы к деду Юре, но вдруг в деревне неожиданно появляется второй дедушка мальчика - Виктор, и между родственниками разгорается соперничество за внимание внука. В ролях выступили Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Татьяна Орлова.

На третьей строчке расположился фильм "Майкл" со сборами 60,8 млн рублей за выходные. Общие сборы картины о начале карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате уже четырнадцатую неделю, достигли 2,502 млрд рублей.