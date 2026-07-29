Премьер Греции поблагодарил Нолана за фильм «Одиссея»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поблагодарил режиссёра Кристофера Нолана за его новый фильм «Одиссея», снятый по произведению Гомера и получивший неоднозначную реакцию.

Об этом сообщает Franceinfo.

«Подобные проекты создают мост между богатым культурным наследием Греции и современным творчеством», — заявил Мицотакис.

Он также похвалил Нолана за «огромный коммерческий успех» картины и «выразил признательность за то, что значительная часть съёмок прошла в Греции».

Как отмечает телеканал, фильм «Одиссея» «продолжает привлекать зрителей и вызывать оживлённые дискуссии, сопровождаемые своей долей критики».

В частности, работа стала первым полнометражным фильмом, полностью снятым на IMAX 70 мм. Такой формат обеспечивает более крупное, чёткое и яркое изображение, однако его выбор вызвал критику из-за ограниченного числа кинотеатров в мире, оснащённых этой технологией.

«Одиссея» на второй неделе показа по-прежнему занимает первое место в североамериканском прокате.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что его нейросеть Grok Imagine в 2026 году создаст фильм по «Одиссее» Гомера, который будет ближе к первоисточнику, чем нашумевшая картина Нолана.

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