В «Мстителях: Судный день» нас детально познакомят с Доктором Думом

В интервью на прошедшем Comic-Con президент Marvel Studios Кевин Файги порассуждал по поводу сравнения Таноса и Доктора Дума.

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По словам Файги, в своё время люди готовились к Таносу на протяжении нескольких лет. Хотя, конечно, над злодеем много смеялись, когда в сцене персонаж решается взять всё дело в свои руки.

«Я помню мемы, которые высмеивали Таноса за то, что он просто сидел на стуле… с "Войной бесконечности". Мы согласны, что Танос раскрывался постепенно, но именно так мы делаем с Доктором Думом».

«Судный день» выйдет в зарубежный прокат 18 декабря. После него последуют «Мстители: Секретные войны».