Между героями «Мстителей: Судный день» будет конфликт

Теноч Уэрта в интервью рассказал, что между Женщиной-невидимкой и Нэмором в «Мстителях: Судный день» будет конфликтная ситуация, в которой они, возможно, даже подерутся.

Героям предстоит через это пройти, чтобы в будущем унять разногласия и объединить силы против общего врага, Доктора Дума. Забавно, что в комиксах между Сью Шторм и Нэмором закручивался крепкий взаимный роман. Возможно, от подобного решили отказаться в кино.

«Судный день» соберёт вместе Людей Икс, новых Мстителей, Мстителей, Фантастическую четвёрку и других героев ради борьбы с Доктором Думом. Последнего, кстати, сыграл Роберт Дауни-младший.