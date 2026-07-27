Лента о трагедии подлодки С-178 получила гран-при фестиваля "Человек и море"

Зрители в зале фестиваля, когда пошли последние титры фильма "Забытая катастрофа С-178", долго стоя аплодировали создателям и героям ленты о трагедии на подводной лодке, которая случилась 45 лет назад у берегов Владивостока и на долгие годы была засекречена. Никто не сомневался, что документальная лента о героизме подводников достойна главного приза XXII международного кинофестиваля "Человек и море", на который было представлено около 200 работ, в том числе от документалистов Казахстана и КНР. Авторитетное жюри со зрителями согласилось.

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Снятая режиссером Егором Китаевым на студии "Спектр" картина рассказывает, как 21 октября 1981 года подводная лодка С-178, возвращаясь с учений, попала под "пьяный" рефрижератор, шедший в темноте без огней, а команда в это время веселилась на дне рождения старпома. В считанные секунды лодка упала на грунт. 32 моряка погибли, а 26 более двух суток боролись за жизнь на глубине 34 метра. Выживших спасло собственное мужество и грамотные действия старпома Сергея Кубынина. Сам он покинул лодку последним, всплыл без сознания, с разрывом легкого…

В фильме честно рассказано о нарушениях, которые привели к катастрофе. Гражданское судно нарушило базовые правила безопасности: выключенные огни, пьяный экипаж, самовольное изменение курса. Не было должной координации между гражданскими и военными службами в районе с интенсивным движением. Даже при наличии техники и водолазов процесс эвакуации оказался плохо синхронизирован.

По итогам закрытого суда военного трибунала Тихоокеанского флота капитан рефрижератора получил 15 лет лишения свободы, старший помощник Виталий Курдюков - десять лет. Именно он был именинником, самовольно изменил курс судна, направив его через полигон боевой подготовки Тихоокеанского флота, где находилась подлодка. Будучи навеселе на мостике, он увидев силуэт подлодки, решил, что "мелкое судно само уступит дорогу". Командир лодки, капитан 3-го ранга Валерий Маранго, был осужден на десять лет. Расследование показало, что и он виноват: не объявил своевременно боевую тревогу (при которой задраиваются люки), не в полной мере отреагировал на доклад гидроакустика об обнаружении цели прямо по курсу.

- Мне нравится фестиваль "Человек и море". Там столько интересных сюжетов о море, о путешествиях, в которых я уже вряд ли побываю, но с удовольствием, - рассказала пенсионерка, в прошлом инженер-проектировщик, Оксана Юрьевна Романова. - На этот фильм попала случайно. Какая страшная история! В нашем городе в каждой семье найдется тот, кто выбрал морскую профессию - гражданскую или военную. Никто не застрахован от техногенных катастроф, а тут чья-то преступная халатность унесла столько молодых жизней. Вечная память погибшим ребятам!

Еще одним зрителем, который поделился своими впечатлениями, оказался курсант морского колледжа.

- Фильм произвел на меня сильное впечатление. Опыт борьбы за живучесть затонувшей подводной лодки С-178 уникален. Его нужно изучать в морских вузах. Не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Никакие условные схемы не научат так, как реальный опыт борьбы за живучесть корабля, ведь к трагедии привела целая цепочка человеческих решений, мелочей, как может показаться. Фильм надо обязательно показывать не только в кинотеатрах страны, но и по центральным каналам, разбирать ошибки, чтобы их не повторять, - прокомментировал Игорь Н.

По многочисленным просьбам запланировано еще несколько сеансов фильма, чтобы его смогли увидеть как можно больше зрителей.