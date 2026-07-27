Стартовал мультсериал «Президент Кертис» по «Рику и Морти»

Сегодня начал выходить мультсериал «Президент Кёртис» по «Рику и Морти». Для просмотра доступна первая серия, всего их будет десять.

Главным героем шоу выступает президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Главного героя вновь озвучил Кит Дэвид («Нечто»).

Автором мультсериала выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти». Тем временем девятый сезон основного шоу уже близок к завершению: он продлится до конца июля.

Проект уже продлили на второй сезон, хотя первый только-только стартовал.