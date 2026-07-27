Состоялась премьера шестого эпизода «Дома дракона-3»

27 июля состоялась премьера шестого эпизода третьего сезона сериала «Дом дракона». Серия уже доступна для просмотра на HBO, вместе с этим авторы также показали тизер грядущего седьмого эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

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Шестой эпизод третьего сезона проекта по «Игре престолов» продолжает историю противостояния между двумя ветвями дома Таргариенов за власть в Вестеросе. В новой серии Рейнира и Деймон пытаются понять, как лучше разобраться с Ормундом, пока напряжённость между их союзниками начинает нарастать.

В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий — следующая выйдет 3 августа. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю картины.