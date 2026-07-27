Раскрыты детали сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Создательница сериала «Бегущий по лезвию 2099» Силка Луиза рассказала новые детали проекта. Как подтвердила шоураннерша, будущее шоу задумывалось как мини-сериал в формате одного сезона.

Луиза отметила, что изначально пришла к компании Alcon с идеей выпустить законченный продукт в виде восьми эпизодов, который расскажет цельную историю в культовой фантастической вселенной.

Мы пришли к студии Alcon с законченной историей, которая умещается в восемь эпизодов.

События сериала развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. По общему сюжету франшизы репликанты подняли восстание против своих создателей, после чего люди стали «гражданами второго сорта». В центре истории окажется Кора — девушка, которая хочет обеспечить безбедное будущее своему брату. Для этого она объединяется с Олвен — репликантом, чья жизнь подходит к концу.

Премьера фантастического шоу состоится 25 ноября — все эпизоды выпустят разом.