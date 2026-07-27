Вышел трейлер фильма «Жертва обстоятельств» с Аней Тейлор-Джой

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Жертва обстоятельств». Триллер с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой выйдет в кинотеатрах России 20 августа.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

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Будущая картина расскажет о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Они похищают звёзд Голливуда, которые пытались возродить свою карьеру.

Главные роли в ленте исполнили Крис Эванс («Мстители») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Вместе с ними в проекте сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Венсан Кассель («Ненависть»), Джон Малкович («Новый Папа») и другие актёры.