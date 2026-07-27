Что ждет зрителей в новом сезоне сериала «Кордон»

Третий сезон популярного сериала «Кордон» зрители смогут увидеть 10 августа. Актер Петр Рыков, который исполняет роль Саши Дымова, рассказал, что ждет поклонников в новой части.

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Если раньше Дымову в основном приходилось бороться с внешними обстоятельствами, то теперь самые сложные испытания ждут его в личной жизни. Ему предстоит заново искать опору, учиться доверять людям и принимать очень непростые решения, — отметил актер.

По словам Рыкова, зрителей ждут новые расследования, погони, а также неожиданные повороты сюжета. Исполнитель главной роли подчеркнул, что в новой части сценаристы уделили больше внимания простым человеческим историям. По мнению Рыкова, именно это сделает новый сезон более живым.

Актер также добавил, что к третьему сезону его персонаж стал более спокойным и мудрым. В первом сезоне Дымов больше поддавался эмоциям и желанию все исправить, передает NewsNN.

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