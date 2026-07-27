Надежда на «Колобка»: Как кинотеатры выживают в летний сезон

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев поделился с НСН разочарованием по поводу сборов комедии «На деревню дедушке 2».

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«На деревню дедушке 2» удержалась в лидерах российского кинопроката. По данным ЕАИС Фонда кино, фильм собрал за выходные 75 млн рублей. На втором месте – «Майкл» (57,7 млн), тройку лидеров замыкают «Зловещие мертвецы: Пекло» (33,3 млн). Исаев допустил, что фильм «Холоп-3», собравший в прокате миллиард рублей, мог удовлетворить интерес российских зрителей, из-за чего они стали реже ходить в кинотеатры в июле.

«Картина "На деревню дедушке 2" на втором уикенде удерживает первое место, но, к сожалению, цифры, которые мы видим, не вполне удовлетворяют ни прокатчика, ни индустрию: хотелось бы большего. Вторая часть фильма предполагала спокойное преодоление миллиардной отметки. Пока этого, к сожалению, не происходит и, видимо, не произойдёт. Немного грустно. "Холоп" собрал свой миллиард, но индустрия ожидала большего. Вероятно, он оттянул интерес зрителя в летнем прокате. Возможно, какая‑то часть аудитории, удовлетворившись "Холопом", решила пока больше не ходить в кино. Летний кинопрокат в этом году достаточно активный. В августе выходит "Колобок", который должен хорошо поработать и собрать достойную кассу в сегменте семейного кино. Нам хотелось бы видеть летом больше ярких и мощных проектов. Но имеем то, что имеем», — сказал собеседник НСН.

Он выделил ряд кинопроектов, чьи успехи радуют участников рынка

«Среди проектов, успехам которых хочется порадоваться, — "Майкл", "Закулисье реальности", "Обсессия". Зарубежное кино по‑прежнему имеет своего зрителя. На протяжении нескольких месяцев эти фильмы удерживают позиции в топ‑10», — указал эксперт.

Исаев также заявил о непростом положении кинотеатров в летний сезон и выразил сдержанный оптимизм в отношении предстоящих релизов и активности зрителей в августе.

«Кинотеатрам катастрофически тяжело на протяжении всех летних периодов последних лет. Этот год, возможно, дал небольшую прибавку с точки зрения кассовых сборов, но заметного рывка, который позволил бы кинотеатрам чувствовать себя уверенно, спокойно и финансово благополучно, нет. В июле — уж точно; июнь был посильнее. Вся надежда на "Колобка", на рекламную кампанию и на то, что зритель в августе будет более активен», — добавил Исаев.

Ранее главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев сказал НСН, что при отказе сдвинуть фильм Человек-паук: Новый день» в прокате на более поздние даты для поддержки фильма «Последний богатырь. Колобок» в будущем кинотеатры могут лишиться других крупных релизов дистрибьютора «Атмосфера кино».