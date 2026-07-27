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«Майкл» вошёл в топ-4 самых кассовых фильмов 2026 года в России, обойдя «Царя Салтана»

Чемпионат.com

27 июля сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 2,1 млрд рублей. Музыкальная лента постепенно завершает своё выступление в кинотеатрах России.

«Майкл» в России обошел «Царя Салтана»
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Тем временем байопик занимает уже четвёртое место в списке самых кассовых фильмов 2026 года в стране. Лента опередила эротический триллер «Горничная» и «Сказку о царе Салтане» братьев Андреасян. Возможно, биографическая лента закрепится на четвёртой строчке до конца года.

Самые кассовые фильмы 2026 года в России

  1. «Чебурашка 2» — 6 млрд рублей.
  2. «Простоквашино» — 2,4 млрд рублей.
  3. «Буратино» — 2,3 млрд рублей.
  4. «Майкл» — 2,1 млрд рублей.
  5. «Сказка о царе Салтане» — 2,099 млрд рублей.
  6. «Горничная» — 1,3 млрд рублей.
  7. «Твоё сердце будет разбито» — 930 млн рублей.
  8. «Домовёнок Кузя 2» — 890 млн рублей.
  9. «Соната» — 633 млн рублей.
  10. «Вот это драма!» — 590 млн рублей.