«Майкл» в России обошел «Царя Салтана»

27 июля сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 2,1 млрд рублей. Музыкальная лента постепенно завершает своё выступление в кинотеатрах России.

Тем временем байопик занимает уже четвёртое место в списке самых кассовых фильмов 2026 года в стране. Лента опередила эротический триллер «Горничная» и «Сказку о царе Салтане» братьев Андреасян. Возможно, биографическая лента закрепится на четвёртой строчке до конца года.

Самые кассовые фильмы 2026 года в России