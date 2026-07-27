Чужой «Чебурашка»: чем вызван антирекорд российского кино за рубежом

Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В январе – июне 2026 года российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние шесть лет кассу – $3,16 млн (248 млн рублей). Такие расчеты приводят «Ведомости» со ссылкой на «БК медиа», данные по странам СНГ в расчетах не учитывались. В сравнении с тем же периодом 2025 года зарубежный бокс-офис российского кино сократился на 32%. Исаев назвал основные причины такого положения дел.

«Сравнение год к году пока не так показательно, так как изначально была низкая база. В прошлые годы было плохо, теперь еще хуже. Объясняется это исключительно тем, что для нас сейчас закрыты топовые по кассе американский и европейские рынки. Горизонт международных продаж – это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока, где сейчас не до посещения кинотеатров. Наши проекты, которые выходят на доступных зарубежных рынках, ментально и сюжетно не близки той аудитории. Нашей аудитории так же не очень близки китайские, индийские фильмы и так далее. У наших народов абсолютно разный ментальный код, привычки и желания. Нет достаточного уровня универсализации, понятности героев, сюжетов, картинки и музыки, что есть в Голливуде. Голливуд дает максимально универсальную картинку и героев для всех рынков. Другое кино – это намного более национально ориентированный контент», - объяснил он.

В пример он привел успешные в России картины – «Чебурашку» и «Простоквашино».

«Мы зарубежному зрителю предлагаем крупные картины. Но, например, наши большие семейные фильмы «Простоквашино», «Чебурашка» выстроены на русском фольклоре, русских сказках, даже зритель СНГ эти фильмы смотрит с меньшим интересом. Зрители выбирают свой национальный контент, который им понятнее и интереснее. Восточная Европа могла бы проявить интерес к подобным проектам, но она сейчас в стане недружественных стран, российский контент туда не доходит. Что касается анимации, исторических фильмов, они тоже не очень интересны тому зрителю. Феномен «Маши и Медведя» уникальный, это попадание во что-то универсальное как раз. Но это единственный такой кейс», - заключил собеседник НСН.

Отмечается, что лидером по иностранной кассе в первом полугодии 2026 года стал фильм «Кракен» с результатом в $533 260 (41,8 млн руб.). В российском прокате эта кинокартина заработала 1,1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.