Слитая в сеть «Одиссея» набрала миллионы просмотров

Слитая в сеть пиратская версия нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» набрала миллионы просмотров. Об этом пишет журнал Variety.

25 июля в социальной Х появился пост с «Одиссеей» в высоком качестве.

«Кто-то загрузил полную версию «Одиссеи» в Х. Можете поверить?» — подписал публикацию автор.

За 2,5 часа пост получил более 2,1 млн просмотров. После этого аккаунт заблокировали, а сам фильм удалили с платформы.

В кинокомпании Universal Pictures подтвердили, что узнали о неправомерной публикации фильма и сразу же инициировали процедуру его удаления. Утечка, по данным издания, не повлияла на растущие кассовые сборы фильма.

Новый фильм Нолана собрал $17,6 млн еще на стадии предварительных показов, продемонстрировав лучший результат среди превью в 2026 году. Также «Одиссея» стала лидером проката в СНГ без учета России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что зрителя после просмотра «Одиссеи» пришлось выводить из кинозала под конвоем.