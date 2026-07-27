Раскрыта дата премьеры в РФ мультфильма «Барашек Шон и Чудище Лохматое»

Кинокомпания «Вольга» раскрыла дату премьеры мультфильма «Барашек Шон и Чудище Лохматое» в России. Продолжение истории знаменитого животного выйдет в стране 29 октября, спустя полтора месяца после премьеры в мировых кинотеатрах.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

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События фильма развернутся накануне Хэллоуина, когда владелец фермы ненароком портит тыквенную грядку. Шон по традиции пытается исправить положение своими изобретениями. Правда, дела идут не слишком удачно: фермер пропадает, а в окрестных лесах появляется загадочный зверь.

Режиссёрами картины выступили Стив Кокс и Мэттью Уолкер — они работали над предыдущими мультфильмами по вселенной. Главные роли озвучили Джастин Флетчер, Джон Спаркс и Кейт Харбор, которые также работали над прошлыми частями «Барашка Шона».