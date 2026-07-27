Кто стал лауреатом кинофестиваля "Западные ворота" в Пскове

В Пскове завершился VII Международный кинофестиваль "Западные ворота".

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Торжественная церемония прошла в Большом концертном зале Псковской филармонии. Ведущими выступили актеры Ольга Будина и Андрей Ургант.

Сначала назвали лучший фильм конкурса "КиноСТАРТ". Его проводят уже пятый год - для начинающих кинематографистов и кинолюбителей. За 14 дней было снято пять короткометражек на тему "Один за всех и все за одного". Победителя определили по сумме трех оценок: баллы от членов жюри; очное зрительское голосование; интернет-голосование. В итоге приз губернатора Псковской области получила работа Андрея Воронова "День 14" (Великие Луки).

В программе "До 16 и старше" зрители - путем голосования - выбрали победителем из шести фильмов "На деревню дедушке" режиссера Владислава Богуша. Известный продюсер Сергей Сельянов поздравил коллег, снявших это кино.

20 работ российских режиссеров было в программе короткометражных фильмов. Председатель жюри - актриса Мария Шукшина сказала:

"Для меня самое важное - искренность художника и идея, которую он хочет донести до зрителей, воплотить на экране. За это искусство мы решили наградить режиссера фильма "Мать и мачеха" Анастасию Корецкую".

Жюри этого конкурса отметило дипломами еще три картины.

В программу международного конкурса вошли шесть новых фильмов из России, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана, Абхазии. Награду за лучшую режиссуру жюри присудило индийскому фильму "Театр. Миф о реальности" (режиссер Саджин Баабу). Это история матери и дочери, живущих изолированной жизнью на отдаленном острове, наедине с природой.

"Очень тонкий, талантливый, глубокий фильм", - оценил режиссер Алексей Герман, председатель жюри.

Главный приз на этом фестивале - "За лучший фильм" - присуждается по итогам зрительского голосования. Народ выбрал "Рыбу на крючке" (Таджикистан - Иран) таджикского режиссера Мухиддина Музафара. О том, как воспитанник интерната Далер мечтает отыскать свою маму и отправляется в большое путешествие. Отметив, какой замечательный город Псков и какие замечательные люди живут здесь, пожелав долгой жизни фестивалю "Западные ворота", режиссер признался:

"Буду мечтать, чтобы каждый мой новый фильм попадал сюда".

Заслуженной артистке России Марии Шукшиной передали благодарственное письмо правительства Псковской области - за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию отечественной культуры на территории Псковской области. Кстати, недавно в прокат выходил художественный фильм "Семь верст до рассвета" - о Герое Советского Союза, русском крестьянине Матвее Кузьмине, в котором она занята, а снимался он в Псковской области.

"Для меня великая честь - стоять на великой псковской земле", - заключила Мария Шукшина.

Диплом дирекции фестиваля - "За актуальность темы и гражданскую позицию" вручили автору фильма "Белгородские хроники. Жаркое лето 23-го" Ольге Будиной. Здесь известная актриса, лауреат Государственной премии, стала автором сценария, интервьюером, режиссером и продюсером, а также написала музыку.

- Фильм военный, документальный, совсем свежий - я недавно закончила его. И получила в Пскове обратную связь от зрителей, очень благодарна вам. Мое пожелание: чтобы на вашей земле никогда не было того, о чем я рассказала в фильме, что произошло на белгородской земле, - сказала Ольга Будина.

Подробнее обо всех победителях сообщается здесь.

К слову

Организаторы фестиваля "Западные ворота": правительство Псковской области и АНО "Псковкреатив" при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году его посетили 9200 человек. За четыре дня показали более 100 фильмов, гостями фестиваля стали свыше ста деятелей искусства. Мероприятия кинофестиваля прошли на 10 площадках в Пскове, а также в Невеле, Новосокольниках, Опочке и Острове. В отдельную программу - "На экране - герои Отечества" - вошли фильмы, снятые при поддержке Фонда "История Отечества".