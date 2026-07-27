Показы «Одиссеи» в российских мегаполисах начались раньше заявленной даты

Ликующие реляции в медиа о триумфальном старте в России эпопеи "Одиссея" в исполнении Кристофера Нолана слегка опередили главные события: массовый, хоть и неофициальный прокат фильма в российских кинотеатрах начнется 30 июля. Он планируется в рамках так называемого "предсеансного обслуживания" (люди покупают билеты на короткометражку, вместо киножурнала смотрят трехчасовой фильм Нолана, а потом в уже опустевшем зале крутят "главную картину вечера").

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Внушительные 167 миллионов рублей за первый уикэнд пришли из стран СНГ, где фильм прокатывается официально и сразу занял первую строчку рейтинга, далеко опередив предыдущий хит Нолана - байопик "Оппенгеймер". В эту сумму не включены сборы в России. Хотя кинотеатры Москвы и некоторых российских мегаполисов не стали ждать 30-го и уже показали картину, никаких точных данных о сборах они не дают, приписывая выручку той самой короткометражке. Поэтому вычленить сумму, заработанную "Одиссеей", на основании документов практически невозможно, и любые сведения о триумфе фильма в российском прокате основаны на догадках и предположения.

А если говорить об официальных данных, в абсолютном большинстве кинотеатров в уикэнд 23-26 июля первое место удерживает отечественная комедия "На деревню дедушке 2" с Юрием Стояновым (76,1 млн рублей). Именно ее активно смотрит основная масса российских зрителей, пока не имеющих доступа к теневым сеансам "Одиссеи".

Первые отзывы на фильм Нолана зрителей и профессиональных критиков разделились: если международная пресса в основном в восторге (95% на Rotten Tomatoes), отечественные рецензенты встретили картину прохладнее (73% одобрения на Кинопоиске).

Восторг вызывает визуальное решение картины - работу Хойте ван Хойтемы называют вершиной операторского искусства. Выделяют игру Мэтта Дэймона (Одиссей), образ Пенелопы от Энн Хэтэуэй, а также Антиноя в исполнении Роберта Паттинсона. Многим нравится режиссерская трактовка, превратившая античную поэму в актуальную, мрачную по тону драму о посттравматическом синдроме и безумии войны. Но, по мнению некоторых, при такой трактовке "Одиссея" полностью утратила дух приключений и поэзию подлинника. Очень многие зрители не поняли смысла поручения роли Прекрасной Елены чернокожей Лупите Нионго - не из соображений расизма, а просто неясно - почему? Большинство критиков кисло приняли образ Телемаха - у Тома Холланда он оказался слишком невыразительным.

Реальный размах энтузиазма публики и, соответственно, прокатных сборов "Одиссеи" в России можно будет косвенно оценить только после ее премьеры в основной массе кинотеатров 30 июля.