Названы самые популярные сериалы в России

По данным исследования компании "Медиалогия", в первой половине 2026 года наибольшей популярностью у российских зрителей пользовались сериалы и аниме разных стран. Первое место в рейтинге занял фантастический сериал о подростках, которые сталкиваются с потусторонними силами в городке Хоукинс в 1980-х годах, - "Очень странные дела".

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В числе лидеров также оказались японское аниме "Магическая битва", где негативные человеческие эмоции порождают опасные проклятия, с которыми сражаются специальные маги, и российское музыкальное драмеди "Ландыши" о наследнице Кате, которая из-за угроз заключает фиктивный брак с танкистом Лехой и попадает в гарнизонную жизнь.

В пятерку также вошел сатирический сериал "Пацаны" о команде обычных людей, которые сражаются с коррумпированными супергероями, и "Первый отдел" - российский детектив о следователях, которые борются с преступностью и преодолевают бюрократические и коррупционные препятствия.

Такие данные "Медиалогии" публикует ТАСС. Отечественный контент остается доминирующим на рынке: в топ-100 рейтинга российские проекты заняли 57 позиций.

Также исследование показывает, что зрители нередко возвращаются к уже знакомым сюжетам. Так, лишь 32 проекта из первой сотни - премьеры 2025-2026 годов, тогда как основную часть рейтинга составляют франшизы и продолжения ранее запущенных историй. Подтверждением этому служат позиции в топ-10 комедий "Универ" и "Папины дочки": эти сериалы впервые вышли почти 20 лет назад, но по-прежнему востребованы зрителями.

Рейтинг составлен на основе комплексного анализа: учитывались поисковый спрос, просмотры на ТВ и онлайн-платформах, а также активность пользователей в соцсетях. В выборку вошли 1414 сериалов (российских и зарубежных), выпущенных в 2025-2026 годах, в том числе новые сезоны и продолжения франшиз.