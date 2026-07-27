Ученик Сокурова снимает комедию об ожидании метеорита

Полнометражный фильм-комедия "На нас летит метеорит" снимается по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина "Трагическое недоразумение" и "Сливянкинагейт". Режиссером фильма стал ученик Александра Сокурова Владимир Битоков.

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Главный герой фильма - заместитель мэра провинциального города Каратовск Вадим Артюхов (Сергей Лавыгин). Всем от него постоянно что-то нужно, а подумать, чего же хочет он сам, - некогда. Артюхов оказывается перед непростым выбором: продолжать привычную карьеру чиновника, сохранив отношения с женой (Марина Александрова) и занять место мэра (Александр Самойленко) или начать новую жизнь... Честная ученая Сливянкина (Алена Долголенко) подает ему идеи насчет второго.

Внезапно астроном Удодов (Ян Цапник) фиксирует объект, летящий к Земле. Власти тайно строят бункер, а герой, спасая жителей города, пытается решить свои проблемы. В ролях также Игорь Царегородцев, Дмитрий Лысенков, Полина Денисова, Мария Смольникова, Дмитрий Дибров.

Режиссер Владимир Битоков признается, что кризис и поиск себя после 40 лет - это то, что сейчас очень сильно отзывается и в нем самом.

Александр Цыпкин как автор сценария рассказывает, что сначала появился рассказ "Трагическое недоразумение", комедия абсурда о чиновнике, а затем он посмотрел фильм "Не смотрите наверх". Потом все смешалось и получилась история. "О чем думает наш человек, когда в небе появляется метеорит? Правильно: о том, как вылезти из любовного треугольника, пока не начался конец", - говорит Цыпкин.