«Цинга» Свердловской киностудии взяла награды Шукшинского фестиваля

Картина Свердловской киностудии «Цинга» получила награды на всероссийском Шукшинском кинофестивале. Об этом сообщила команда киностудии в соцсетях.

В конкурсе игрового кино фильм признан лучшим дебютом. Исполнитель роли Сергея Георгий Бессонов удостоен приза за лучшую мужскую работу.

В конкурсе документального кино отметили картину «Наперекор» режиссёра Марии Васениной — жюри присудило ей награду «За обращение к актуальной теме выбора пути».

Шукшинский фестиваль в этом году побил рекорд по числу заявок — поступило более 600 работ, в конкурсную программу отобрано свыше 60.

«Цинга» стала фильмом-открытием фестиваля — её показали 22 июля в барнаульском кинотеатре «Мир». Это первая игровая полнометражная картина документалиста Владимира Головнева. Сценарий, написанный Головневым в соавторстве с продюсером Евгением Григорьевым, основан на одной из ненецких легенд. В центре сюжета — молодой миссионер-послушник Фёдор (Никита Ефремов), который вместе с наставником отправляется на Полярный Урал, чтобы убедить местных оленеводов принять крещение. Герой сталкивается с загадочной северной цивилизацией, проходит испытания и обретает себя, рассказывало ИА «Уральский меридиан».