Marvel полностью меняет подход к созданию новых фильмов

Глава Marvel Studios Кевин Файги успел раздать множество интервью, где в том числе рассказал не только о конкретных планах на грядущие фильмы, но и поделился новым подходом компании к их созданию.

Файги подтвердил, что фанатам киновселенной придётся целый год прожить без нового кино — после выпуска ленты «Мстители: Судный день» в декабре 2026 года до картины «Мстители: Секретные войны» в декабре 2027-го не будет никаких свежих фильмов.

Это произошло в первую очередь из-за смены перспективы: Marvel Studios делает ставку на качество каждого отдельного релиза, а не на их количество — как случилось после 2019 года, когда запускалось огромное количество фильмов и сериалов, за которыми люди уже не успевали следить.