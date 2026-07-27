Вышел новый трейлер хоррор-боевика «Натиск» со звездой «Андора»

Кинокомпания A24 представила второй трейлер своего нового фильма «Натиск». Хоррор-боевик официально выйдет в российских кинотеатрах 17 сентября, на две недели позже мирового проката.

По сюжету ленты с секретной военной базы сбегает специально выведенный суперсолдат, за ним тут же отправляются наёмники. Защитить от существа себя и свою дочь приходится матери-одиночке.

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Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат студии A24.

Главные роли в фильме сыграли Адрия Архона («Андор»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Ребекка Холл («Престиж»). Режиссёром стал Адам Вингард («Годзилла против Конга»).