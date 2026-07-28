Актер Иван Охлобыстин устроился в МФЦ

Разменяв седьмой десяток, Иван Охлобыстин явно не намерен уделять больше времени отдыху и сразу после юбилея начал работу над новым проектом. В комедии о бюрократии Иван играет бывшего тракториста, который нашел более спокойное место работы, хотя по-прежнему готов лишить покоя всех окружающих.

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Главный герой новой комедии — сотрудник центра госуслуг и блогер, оказавшийся в весьма необычной для себя жизненной ситуации. Из респектабельного московского офиса его отравляют руководить одним из региональных филиалов и подобные перемены для столичного клерка превращаются в нешуточное испытание.

Вокруг совершенно другой ландшафт, а главное, подчиненные, к которым нужно найти подход. Кто-то из них все время не в ресурсе, кто-то подрабатывает в такси в рабочее время, кто-то раскладывает карты таро, кто-то впадает в ступор при возникновении самой простой проблемы. А еще есть бывший тракторист, знающий абсолютно все, но только не то, что необходимо знать по работе.

Подобный жанр, наверное, можно назвать производственной комедией. Чаще всего в качестве мест работы персонажей таких сериалов рассматривались и рассматриваются следственные отделы полиции и медицинские учреждения. Но в последнее время создатели шоу явно расширили сферу своих интересов и действие проектов уже распространилось на рестораны, супермаркеты, фитнес-клубы, адвокатские конторы. При этом центры госуслуг комедиями пока не охвачены, и можно сказать, что авторы нового сериала идут по нехоженой дорожке.

«Региональную» натуру для съемок нашли совсем недалеко от Москвы — в Люберцах и в ближайшие недели там можно застать не только Ивана Охлобыстина, но и его коллег по проекту: Никиту Шишкина, Татьяну Тимакову, Даниила Бондаренко, Александру Вечтомову и других.