Четвертый сезон аниме «Этот замечательный мир!» получил дату выхода

Легендарный аниме-сериал «Этот замечательный мир!», также известный как KonoSuba, вернётся с четвёртым сезоном в 2027 году — работа над продолжением ведётся уже минимум полгода.

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Первый сезон аниме-адаптации вышел в 2016 году, второй — в 2017-м. «Этот замечательный мир!» вернулся в 2024 году, но собрал уже не такие высокие оценки, как 10 лет назад.

По сюжету школьник попадает в мир, живущий по законам MMORPG, знакомится с новыми друзьями: богиней воды Аквой, неуклюжим рыцарем Даркнесс и повелительницей взрывов Мегумин, которая теряет всю силу после одного заклинания, но отказывается учить другие.