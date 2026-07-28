Началась работа над продолжением «Дней грома» с Томом Крузом

Компания Paramount Pictures начала работу над продолжением спортивной драмы "Дни грома" (Days of Thunder, 1990). Главную роль в сиквеле вновь исполнит Том Круз ("Человек дождя", "Интервью с вампиром", "Миссия невыполнима", "Диггер").

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Оригинальный фильм рассказывает о профессиональном гонщике Коуле Трикле и его главном конкуренте Роуди Бернсе (Майкл Рукер). Их жесткое соперничество приводит к аварии, после которой оба спортсмена попадают в одну больничную палату, где во время лечения становятся близкими друзьями.

По данным издания The Week, события второй части развернутся вокруг возвращения Трикла к гонкам, которые за прошедшие годы успели сильно измениться. Чтобы сделать историю максимально достоверной, создатели общались с реальными пилотами NASCAR на протяжении нескольких месяцев.

Сейчас студия ведет переговоры с режиссером Джонатаном Левином ("Жизнь прекрасна", "Девять совсем незнакомых людей", "Та еще парочка"), чтобы он стал постановщиком картины.

Сценарий напишет Уилл Стэйплс ("Без жалости"). Круз выступит продюсером вместе с Джерри Брукхаймером ("Пираты Карибского моря", "F1", "Скала"), участвовавшим в создании оригинальной ленты.

Начало съемок запланировано на первую половину 2027 года, премьера состоится в 2028 году.

Оригинальная картина Тони Скотта не получила одобрения критиков - по их мнению, она была похожа на "Лучшего стрелка" (Top Gun, 1986). Однако сборы оказались больше, чем ожидалось, проект был номинирован на "Оскар" за лучший звук.