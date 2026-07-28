Верник стал клоуном, а Минекаев примерил цирковые трико

В России завершились съемки полнометражного игрового фильма «Цирк» — биографической драмы с элементами фэнтези. Фотографиями со съемочной площадки с «Газетой.Ru» поделилась компания Infinity Production.

Авторы называют фильм режиссера-дебютантки Олеси Кустовой первым за много десятилетий, посвященным миру циркового искусства.

Главную роль циркового эквилибриста исполнил Рузиль Минекаев — для создания образа этого персонажа он примерил белоснежные цирковые трико. В кадре также появится Григорий Верник в образе жизнерадостного клоуна, кроме того, в «Цирке» снялись Никита Кологривый, Павел Прилучный, Владимир Мишуков, Ангелина Стречина, Василиса Коростышевская, Даниэль Запашный, Карина Александрова, Маша Бордовских, Эдгард и Аскольд Запашные, а также MAYOT (Артем Никитин).

Музыкальное оформление картины объединит современное и классическое звучание: создатели планируют использовать композиции Басты и MAYOT.

По словам авторов, ведущие представители российской цирковой индустрии (Большой Московский Цирк, ФКП «Росгосцирк», Союз Цирковых деятелей России) поддержали создание фильма на всех этапах производства. Креативным продюсером выступил Эдгард Запашный, а автором идеи Андрей Дементьев-Корнилов.

Режиссером монтажа стала Анна Крутий («Трудно быть Богом», «Алиса в стране чудес», «Балет»), оператором — Максим Смирнов. Премьера «Цирка» состоится в кинотеатрах в 2027 году.