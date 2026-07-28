Вслед за стендап-комиком Лермонтова сыграет рэпер

По стечению обстоятельств 27 июля, спустя 185 лет со дня гибели Лермонтова, стало известно, что жюри игрового конкурса кинофестиваля «Окно в Европу» совсем скоро возглавит кинорежиссер Павел Лунгин. Это небольшая передышка перед его большим проектом о Лермонтове, роль которого сыграет рэпер Хаски.

Неспешные прогулки по старинному Выборгу и общение с коллегами располагают к размышлениям. Павел Лунгин давно мечтал об этой картине, но неожиданно столкнулся с «игрой интересов». Примерно в тоже самое время Лермонтовым заинтересовался и Бакур Бакурадзе. А двух «Лермонтовых», по всей видимости, отечественная кинематография вынести не могла.

Абсолютно будничная картина Бакурадзе о трагических событиях, что в ней и удивляет, вышла в 2025 году и завоевала несколько кинонаград. Главную роль сыграл 30-летний стендап-комик и дебютант в кино Илья Озолин, недавно получивший премию критиков «Белый слон».

Лунгин считает, что поэта должен играть поэт, а потому пригласил на роль Лермонтова 33- летнего Хаски (Дмитрия Кузнецова), у которого имеется кинематографический опыт. Недавно мы его видели буквально на нарах в дебютной картине «Коммерсант» братьев Кравчуков и в «Шурале» Алины Насибуллиной, жены рэпера. Он также работал с Романом Михайловым в «Надо снимать фильмы о любви» и «Путешествии на солнце и обратно».

В психологическом триллере Лунгина Хаски предстоит сыграть нечто вроде обратной стороны Луны, скрытую сущность поэта, не раз обращавшегося к образу демона. Он заговорит параллельно и с богом, и с чертом. Как и Илья Озолин, он старше Лермонтова, который прожил 26 лет.

Сценарий охватывает последние четыре года жизни Лермонтова. Съемки запланированы на октябре 2026 года, а выйдет фильм в 2028-м.