Появились кадры короткометражки с Дакотой Джонсон в образе Мэрилин Монро

Авторы короткометражной ленты Flesh Impact («Эффект плоти») о жизни актрисы и певицы Мэрилин Монро поделились первыми кадрами проекта.

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В 17-минутной ленте покажут как молодую актрису, так и её постаревшую версию — создатели пытаются ответить на вопрос, чем бы могла обернуться жизнь Монро, если бы она дожила до преклонных лет.

На кадрах можно увидеть оба образа культовой актрисы, которые воплотили Дакота Джонсон и Эллен Бёрнстин. Премьера ленты к 100-летию со дня рождения Монро состоится на Венецианском кинофестивале в начале сентября.

Кадры из короткометражного фильма Flesh Impact («Эффект плоти»)