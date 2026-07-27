Появились кадры короткометражки с Дакотой Джонсон в образе Мэрилин Монро

Дакота Джонсон и Эллен Бёрнстин в образе Мэрилин Монро. Кадры короткометражки Flesh Impact
Авторы короткометражной ленты Flesh Impact («Эффект плоти») о жизни актрисы и певицы Мэрилин Монро поделились первыми кадрами проекта.
В 17-минутной ленте покажут как молодую актрису, так и её постаревшую версию — создатели пытаются ответить на вопрос, чем бы могла обернуться жизнь Монро, если бы она дожила до преклонных лет.
На кадрах можно увидеть оба образа культовой актрисы, которые воплотили Дакота Джонсон и Эллен Бёрнстин. Премьера ленты к 100-летию со дня рождения Монро состоится на Венецианском кинофестивале в начале сентября.